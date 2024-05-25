4 علامات تنذر باحتمالية انفجار التكييف.. افصله عن الكهرباء فورا

التكييف هو الجهاز الكهربائي الأهم في منزلك خلال فصل الصيف، ووقت ارتفاع درجات الحرارة، إذ يساهم في تلطيف حرارة الغرفة، وانخفاضها، للاستمتاع بأجواء جيدة ومناسبة، إلا أنه يحتاج إلى التعامل بحرفية حتى لا يتلف خلال الاستخدام.

وعلى الرغم من إنه من النادر حدوث انفجار بشكل فعلي لجهاز التكييف، لكن هناك بعض العلامات تنذر باحتمالية انفجار التكييف.

علامات انفجار المكيف

إليك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة خطرة في جهاز التكييف، وفقًا لمرفق تنظيم الكهرباء، وإحدى مراكز صيانة المكيف الشهيرة بالقاهرة.

رائحة غريبة ونفاذة:

تفقد ما تتحسسه أنفك جيدًا، فإذا وجدت رائحة تشبه الغاز في الهواء الخارج من جهاز التكييف، فهذا يعني وجود تسرب للغاز أو حدوث مشكلة في الأسلاك الكهربائية، لذا انهض وقم بإيقاف تشغيل التكييف على الفور، واتصل بفني أو مركز صيانة أو الضمان للفحص.

تسرب الماء:

تسرب المياه من جهاز التكييف، يشير حتمًا إلى مشكلة في صرف المياه أو وجود انسداد في الأنابيب.

لذا لاحظ تسريب المياه وتحقق من إصلاح التكييف، وقم على الفور بفصل التكييف عن الكهرباء وتواصل مع الفني أو الصيانة لحل المشكلة.

سماع صوت ضوضاء:

إذا سمعت صوت ضوضاء صادر من وحدة التكييف، مثل صوت الطقطقة، الصفير، القرقعة أو الدوي، فإن الأصوات تعني حدوث مشاكل في المروحة أو المكونات الداخلية للوحدة، وهو ما يتطلب الإصلاح.

ارتفاع درجة الحرارة:

إذا لاحظت أن الهواء الخارج من جهاز التكييف ساخنًا، وليس باردًا، بل إن الغرفة ارتفعت درجة حرارتها، فإن الأمر يؤكد وجود مشاكل في نظام التبريد أو تسرب للفريون.

نصائح للحفاظ على التكييف

احرص على الصيانة الوقائية والعناية بالمكيف بانتظام، لضمان طول مدة عمله بكفاءة، وتفادي الأعطال.

شراء نوع تكييف ذو قطع غيار ومراكز صيانة متوفرة.

افحص بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على جهاز التكييف للتعامل الأمثل.

استشر الفنيين قبل شراء التكييف.