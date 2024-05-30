«حزب الغد»: خطاب الرئيس في الصين ركّز على قضايا أساسية ومنها الأمن المائي لمصر

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى التعاون الصيني العربي تدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ويركز على أهمية التنسيق بين البلدين فيما يخص القضايا الاستراتيجية، وفي مقدمتها إنهاء الحرب الإسرائيلية وحق الفلسطينين في إقامة دولتهم ووقف التهجير القصري وحالة الحصار الإسرائيلى للفلسطينين.

ملف الأمن المائي العربي بين الصين ومصر

وأضاف «موسى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي، شدد في كلمته على أهمية التعاون والتنسيق فى ملف الأمن المائي العربي بين الصين ومصر، وعلى ضرورة التزام إثيوبيا بالتنسيق مع مصر والسودان وأهمية جهود الصين كشريك استراتيجي مهم في هذا الشأن.

زيادة حجم الاستثمارات بين مصر والصين

وأكد أن الرئيس السيسى أشاد بالتعاون الاقتصادي بين مصر والصين وأهمية دعم استمراره وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين ونقل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخي، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر.