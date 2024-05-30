«الهجرة» تبحث مشكلات الطلاب المصريين الدارسين في دولة قرغيزستان

ترأس السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، لقاء افتراضيًا عبر «فيديو كونفرانس»، مع أبناء مصر الدارسين في دولة قرغيزستان، لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين.

الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين بالخارج

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر بطريقة فعالة مع أبنائنا الدارسين بالخارج في مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم طلابنا الدارسون في قرغيزستان، ومساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب حول استكمال دراستهم هناك من عدمه.

وتابعت: «حريصون على فتح منصات التواصل مع طلابنا في مختلف دول العالم، والعمل على حل مشكلاتهم والاطمئنان على سلامتهم يأتي في صدارة أولوياتنا على مدار الساعة».

وأوضح مساعد وزيرة الهجرة، أن هناك أكثر من ألف طالب مصري في قرغيزستان، يدرسون في عدة تخصصات ومعظمهم كان يدرس في روسيا وأوكرانيا، ويستكمل دراسته في قرغيزستان نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا الحرص على سلامة جميع طلابنا بالخارج.

مخاطبة الجهات المختصة

وأضاف أنه سيجرى مخاطبة الجهات المختصة والتنسيق للانتهاء من الإجراءات كافة بما فيها أوراق التخرج، موضحا أهمية قيام الطلاب الراغبين في توثيق واعتماد شهاداتهم، بعمل كشف بالأسماء وصور جوازات السفر، ليتسنى مخاطبة الجهات المعنية بالتصديق والتوثيق، والتنسيق بشأنه.