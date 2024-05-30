محافظ الشرقية: الدولة تشهد اهتماما كبيرا في دعم الصناعة الوطنية

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية ـ الزوامل الصناعية بمساحة إجمالية 1484.98 فدان، وذلك دعما للاستثمار بها والحفاظ على حق الدولة وضمان استغلال الأراضي في الأغراض المخصصة لها.

الإدارة العامة للتخطيط المجهودات المبذولة لحماية أملاك الدولة

استعرضت المهندسة سالى حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، المجهودات المبذولة من المحافظة، لحماية أملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالديوان العام وتعاونهم المثمر مع ادارة المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والمكتب الاستشاري المعتمد والهيئة العامة للتنمية الصناعية بتفعيل كافة المساحات الصادر بشأنها القرارات الجمهورية بمنطقة بساتين الإسماعيلية - الزوامل الصناعية.

المحافظ يقدم الشكر لكافة الجهات المشاركة في المشروع

قدم المحافظ الشكر لكافة الجهات الشريكة التي ساعدت على إنجاز هذا المشروع وتحديد مناطق الامتدادات الصناعية، وكذلك الأوليات التي تحتاجها في المجالين الصناعي والخدمي، حيث تضم ما يقرب من 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء ويعمل بها أكثر من 700 ألف عامل بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه في مختلف الأنشطة والصناعات «الغذائية - الورقية - والهندسية -المعدنية -الكهربائية - مواد بناء ـ بلاستيكية ـ خشبية»

ناقش مجلس تنفيذي المحافظة المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص طلب الموافقة على استغلال قطعة أرض بمساحة 12 قيراطا، والمقام عليها المبنى الإداري وملعب مركز شباب كرديدة التابع لإدارة شباب منيا القمح بنظام نقل الإشراف الإداري على أن تظل الملكية لصالح الجهة المالكة ليوافق المجلس وذلك للصالح العام.