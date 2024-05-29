وفد كوري مع رجال الصناعة بالقليوبية: مناخ الاستثمار بمصر أمن ومشجع

أشاد وفد من دولة كوريا الجنوبية، يمثل 22 شركة عالمية، بمناخ الاستثمار في مصر، مؤكدين أنه يجري حاليا الاستفادة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار في إطار القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخارجية

مناخ الاستثمار في مصر جاذب

وأكد وفد كوريا الجنوبية خلال اللقاء الذي عقده مع جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، برئاسة المحاسب صلاح السعودي عضو مجلس الشيوخ ورئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، أن مناخ الاستثمار في مصر أمن وجاذب، خاصةً أن مصر تضم سوقا واعدة بها أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلا عن كونها الوجهة الاستثمارية الأولي كبوابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي.

أهمية الاستفادة من التجربة الكورية

من جهته، أكد المحاسب صلاح السعودي رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية، أن التجربة التنموية لكوريا الجنوبية من أنجح التجارب التنموية علي مستوى العالم، وظهر ذلك بجلاء في ارتفاع معدلات النمو التي حققها الاقتصاد الكوري، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الكورية خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا بعدد من المجالات الصناعية وعلى رأسها قطاع الاتصالات وصناعة السيارات الكهربائية.

أضاف السعودي خلال لقائه بالوفد الكوري حرص الحكومة المصرية والقيادة السياسية لتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.3 مليار دولار، ويمكن تطوير هذه العلاقات بما يخدم صالح البلدين في ظل الفرص الواعدة للاستثمارات والتي يتمتع بها السوق المصري.

وأوضح رئيس وفد كوريا الجنوبية خلال اللقاء أننا ندرس إقامة منطقة صناعية تضمن أبرز الصناعات التي تتميز بها كوريا الجنوبية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن إطار جمعية التنمية الكورية المصرية

تفقد الوفد الكوري عددا من الشركات واشادوا بمستوي المنتج المصري والذي يضاهي المنتجات العالمية