«الصناعة العادلة هي المستقبل».. مبادرة اتحاد العمال لبناء مجتمع صناعي تنموي

دشن مجدي البدوي رئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام ونائب رئيس اتحاد العمال، مبادرة «الصناعة العادلة.. هي المستقبل» بهدف تأسيس مجتمع صناعي تنموي يتوافق مع مبادئ منظمتي العمل الدولية والتجارة العالمية «الجات» نحو التحول لأنظمة الصناعة التكنولوجية التي تساهم في رفع الإنتاجية وازدهار عدالة توزيع الدخل بين أطراف العمل.

تستند المبادرة إلى المثلث الإنتاجي «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» لخلق كتاب إنتاجي حديث يضم مجموعة من الصناعات العالمية «البرندات» ذات المواصفات الفنية المعتمدة التي تتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

تشمل المبادرة إعفاء من الحكومة للماكينات المُصنعة الواردة من الخارج من الجمارك بشرط استخدامها في تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً، وفصلًا عن سد الاحتياجات التصديرية مع متابعة ما تنفذه من أعمال، توفير رجال الأعمال لتمويلات بنكية مخفضة مسحوبة بتسهيلات عند الاقتراض والسداد من قبل مصارف القطاع الوطني والخاص.

وتضم المبادرة تنفيذ برنامج تدريبي استثماري ضخم في الأيدي العاملة البشرية وفقًا لمتطلبات المبادرة لبناء قواعد عمالية توعوية في المجالات المراد دعمها من حيث اصطفاف الجموع خلف منتج وطني ذات جودة فائقة في الأسواق يحقق منشوده ويدر على العامل أجرًا تقره الشرائع والقوانين والقرارات.

أهداف مبادرة «الصناعة العادلة.. هي المستقبل»

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجتمع صناعي اقتصادي رفيع المستوى ترتسم فيه كل معالم تحقيق الرفاهية بمعناها الشامل النابض من تشجيع وتعميق مفهوم المنتج الجيد الذي يلتفت إليه وتلتف حوله أنظار منتجي ومستهلكي العالم، وصياغة جديدة لكل مّحفزات الإنتاج من أجل الحفاظ على سمعة المنشأة والترويج لمنتجاتها وصولًا للمستهلك بغرض تشجيع المنتج الوطني ليصب في محفظة الناتج القومي ويحد من فاتورة الاستيراد، ونمو الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرفاهية المواطن المصري.