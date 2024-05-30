«القاهرة الإخبارية»: الآليات الإسرائيلية لم تصل إلى أقصى غرب رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنه في كل ساعة، هناك مستجد ميداني يسجل في مختلف محافظات قطاع غزة، ففي الجنوب وتحديدا رفح الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء جراء استمرار الغارات منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة، لأكثر من 7 شهداء بعد استشهاد 4 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة تعرف باسم «مفترق بدر» بحي تل السلطان.

انتشال جثماني شهيدين من طواقم الهلال الأحمر

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ طواقم الهلال الأحمر اليوم تمكنت من انتشال اثنين من زملائهما اللذان استشهدا جراء استهداف مباشر لسيارة إسعاف كانت في المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، واتجهت لتلبية نداء استغاثة والوصول للجرحى، لكن استهدفت من قبل طائرات الاستطلاع بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية ما زالت تقترب أكثر من المنطقة الغربية برفح الفلسطينية، لا سيما أنها تمركزت في منطقة «تلة زعرب»، وباتت تتجه نحو منطقة «الحديقة اليابانية».

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آليات الاحتلال لم تصل إلى المنطقة الغربية

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض السيطرة العملياتية على محور فيلادلفيا، لكن دون أن تصل آلياته إلى أقصى غرب رفح الفلسطينية.