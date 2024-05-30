مراسل «إكسترا نيوز» يرصد الأوضاع في رفح الفلسطينية: قصف إسرائيلي متواصل

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، إن القصف المدفعي الإسرائيلي خلال الساعات الماضية تجدد على المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، إضافة إلى الاشتباكات التي دارت بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف خلال رسالة على الهواء عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك ايضا استهداف للمناطق الشرقية بالمدينة بالقذائف المدفعية، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إطلاق الغارات الجوية التي لم تتوقف في وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع: «كل هذه العمليات كان لها تأثير واضح على الجوانب الإنسانية في ظل انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت في اليوم الثاني على التوالي في مدينة رفح الفلسطينية، ما دفع المطبخ المركزي العالمي بإعلانه عن تعليق أنشطته في مدينة رفح نتيجة لهذه العمليات العسكرية التي بسببها لم تتمكن الفرق التابعة للمطبخ من تقديم خدماتها للنازحين».

وذكر أن منظمة أطباء بلا حدود طالبت بضرورة توقف الحرب الشرسة على رفح الفلسطينية، وقالت إن سكان المدينة يُدفعون إلى مناطق قيل لهم أنها آمنة وفي نهاية المطاف يُواجهون الدمار والموت نتيحة للغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف.