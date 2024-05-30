«البيئة» و«التنمية المحلية» توقعان عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية.

تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن توقيع العقد يأتي للتغلب ﻋﻠـﻰ مشاﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، موضحة أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات «التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والانتاج الحربي» لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

مصنع تدوير المخلفات الصلبة يشجع صناعة التدوير

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية «محلى الصنع» بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة يأتي تشجيعا لصناعة التدوير المحلية، حيث سيتم بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشيرةٍ إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد.