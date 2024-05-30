رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«البيئة» و«التنمية المحلية» توقعان عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت

كتب:

رضوى هاشم
02:51 م | الخميس 30 مايو 2024
مراسم توقيع العقد

مراسم توقيع العقد

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية.

تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، أن توقيع العقد يأتي للتغلب ﻋﻠـﻰ مشاﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، موضحة أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة يأتي ضمن الاتفاق الموقع بين وزارات «التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والانتاج الحربي» لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

مصنع تدوير المخلفات الصلبة يشجع صناعة التدوير

وأوضحت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية «محلى الصنع» بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة يأتي تشجيعا لصناعة التدوير المحلية، حيث سيتم بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مشيرةٍ إلى أن دور وزارة البيئة يتمثل في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام باعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد.

اقرأ المزيد:

محافظ أسيوط يلتقي وفد الانتاج الحربي وشركة الكهرباء

الوزراء: "الانتاج الحربي" ينتج 4.5 مليون كمامة في اليوم بألوان مختلفة

بالفيديو| أجايي يسجل الهدف الثاني للأهلي في شباك الانتاج الحربي

عضو بـ«الشيوخ»: خطة التنمية الاقتصادية تتضمن زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات

«الشيوخ» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025

هالة السعيد تعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد على «الشيوخ»

تفاصيل دعم برنامج «نوفي» تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر (فيديو)

«وثيقة ملكية الدولة».. تشجيع المستثمر على المشاركة في خطط التنمية الاقتصادية
بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.