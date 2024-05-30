محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من إنشاء مجمع الصناعات الثالث قبل عيد الأضحى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي، وآخر مستجدات إقامة المجمع الصناعي الثالث للشباب بجنوب بورسعيد، الذي يأتي في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية، والشركات المنفذة للمشروعات.

توصيل المرافق لمجمع الصناعات

وتفقد محافظ بورسعيد عددا من المصانع المنتجة داخل مجمع الصناعات الثالث، منها «مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية».

واستمع لمعدلات ونسب سير العمل داخل مجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو، وأعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وتوصيل جميع المرافق لجميع المصانع، الذي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو، وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.

إنشاء مجمع الصناعات الثالث قبل العيد

شدد محافظ بورسعيد، على سرعة الانتهاء من كل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث قبل عيد الأضحى المبارك وتوصيل جميع المرافق بمجمع الصناعات الثالث، استعدادا لبدء وتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، لتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.