«التنمية المحلية»: مصنع المخلفات في شبرامنت يوفر مئات فرص العمل

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ مصنع تدوير المخلفات في شبرامنت بالجيزة والذي تم توقيع عقد إنشاءه اليوم، سيكون على مساحة 17,8 فدان بطاقة تصميمية للمصنع 640 طنا في اليوم، وتكلفة 495 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ المصنع نقلة حقيقية وتوطين للتكنولوجيا في مجال إنشاء مصانع تدوير المخلفات، يساهم في توفير فرص عمل جديدة، حيث يتم إنشاء المصنع في شبرامنت لوجود خلايا دفن آمنة بها تحيط بالمصنع، ما يوفر تكاليف نقل الخلايا، فضلا عن مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائي الآمن للمخلفات.

وأكد آمنة حرص الدولة على إشراك شركات القطاع الخاص المصري في منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات، وطرح مشروعات البنية التحتية بالمنظومة والتي يتم تنفيذها، على الشركات الخاصة لإداراتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة.

ولفت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابعان بصورة دورية مستجدات المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تضمنت على مدار الثلاث سنوات الماضية، تنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في جميع المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.