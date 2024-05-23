«آمنة»: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنّ الدولة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال، لتوفير الإمكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص النهائي منها في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة.

التخلص الآمن من تراكمات المخلفات

وأشار خلال مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات غير الخطرة في المحلة الكبرى، وتقديم خدمات المعالجة والتدوير ونقل المرفوضات إلى المدفن الصحي بالسادات، إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها على تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص

وأوضح أنّ الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة، وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية، واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص للحفاظ على المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات، وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الأمثل للمعدات وخطوط التدوير وإجراءات الصيانة اللازمة لها .

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنّ المحافظة كانت تسعى بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءه مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتاً إلى أن تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة في المدينة، ويسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة 10سنوات.

وقال المحافظ إن المصنع إن مقام على مساحة 9.5 فدان، وجرى رفع التراكمات من المصنع عن طريق الهيئة العربية للتصنيع، وتطوير ورفع كفاءة خطي فرز يدوي وتركيب خط ويند شيفتير بطاقة إنتاجية 480 طن يوميا، وتركيب خط تدوير كوري جديد بطاقة 250 طن يوميا، وإنشاء نقطة وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي بطاقة 700 طن يوميا.