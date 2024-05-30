«القاهرة الإخبارية»: منتدى التعاون العربي الصيني سيشهد اتساعا في تناول كل القضايا

قال أحمد بشتون، موفد قناة القاهرة الإخبارية في بكين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني، أكد عمق العلاقات المصرية الصينية، وعلى أنها ذاهبة إلى مزيد من العمق والتعاون، وأطر التفاهم في كل المجالات التنموية.

العلاقات المصرية الصينية

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أدلى بتصريحات بعد جلسة القادة، قائلا إنه بعد 40 عاما من العلاقات الصينية الإماراتية هناك أفق أكبر للتعاون، موضحا أنه جرى تأسيس جزء كبير منه الآن في منتدى التعاون الصيني العربي.

وتابع: «المنتدى خلال الـ20 عاما المقبلة سيشهد اتساعا في تناوله لكل القضايا والتنويعات الاقتصادية، التي تنوي هذه الدول الدخول فيها».

وواصل: «ومع ختام هذا المنتدى بالشكل الاحتفائي، ومن النموذج الذي سيقدر القائمون عليه نتائجه بعد عامين مقبلين، يقول إن هناك ربما تدخل صيني أكبر في مجموعات الاقتصاد العربية».