«الفرق.. قصتنا الخاصة» مشروع تخرج في «آداب كفر الشيخ» لدعم ذوي الهمم

ذوو الهمم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، فئة تعرضت لإعاقة ما حدّت من ممارستها لنشاطها العادي؛ لكن لم تحدّ من عزيمتها وإصرارها، وهو ما دفع مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون في كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، إلى تنفيذ مشروع تخرجهم هذا العام عن ذوي الهمم من خلال فيديو قصير تحت عنوان «الفرق.. قصتنا الخاصة».

«الفرق.. قصتنا الخاصة» مشروع تخرج لدعم ذوي الهمم

تحكي آلاء عماد عامر، إحدى طالبات المشروع، عن فكرتهم: «الفكرة جات لنا من زميلة لنا وهي من ذوي الهمم فحبينا نعمل حاجة عن الفئة دي، ونظهرهم بشكل مختلف، ففكرنا إننا نطلعهم في صورة عادية وهما بيعيشوا حياتهم طبيعي بعيداً عن الصورة اللي دايماً بيظهروا بيها إنهم خوارق أو أقل من العادي، وبدأنا تنفيذ المشروع أنا وزمايلي سهيلة السيد، وروان بحيري، وأبرار أحمد، وإيمان صقر، ونورهان مبروك، ونانسي محجوب، ومحمد صبري، وأدهم محمد».

9 دقائق هي مدة فيديو «الفرق.. قصتنا الخاصة» وفقاً لما ذكرته سهيلة السيد، إحدى طالبات المشروع: «فكرة مشروع التخرج والتفاصيل أخدوا مننا شهرين، والتنفيذ كان في يومين تصوير، والفيديو احتوى على مشاهد ولقطات لذوي الهمم وهما بيشتغلوا وبيمارسوا حياتهم الطبيعية وسط زمايلهم، ومن المشاهد الجميلة في الفيديو إننا صورنا مع أسرة من ذوي الهمم في بيتهم ورصدنا إزاي الزوج المعاق بيتعامل مع زوجته الكفيفة، وإنهم أنجبوا طفلة طبيعية وعايشين حياة سوية جداً، وكوني أنا شخصياً من ذوي الهمم فالفيديو ده يعتبر حافز ليا أنا كمان، ودعم لكل ذوي الهمم، وبيأكد إنّ لهم دور كبير في المجتمع».

«الفرق.. قصتنا الخاصة» من المشروعات الهادفة

وأشادت الدكتورة إيمان حلمي سلامة، مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام بكلية الآداب، بمشروع «الفرق.. قصتنا الخاصة» الذي نفذه طلاب شعبة الإذاعة والتليفزيون لهذا العام: «من المشروعات الهادفة التي نفذها الطلاب هذا العام، وهو رسالة دعم لذوي الهمم».