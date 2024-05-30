«إكسترا نيوز»: مروحيات الاحتلال تصوب نيرانها تجاه المناطق السكنية في رفح الفلسطينية

قال كريم رجب مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ هناك تحليق مكثف لمروحيات قوات الاحتلال الإسرائيلي، تُصوّب نيرانها تجاه المناطق السكنية المختلفة، سواء في شرق أو غرب مدينة رفح الفلسطينية، وبالقرب من السياج الحدودي.

قوات الاحتلال متمركزة في محيط معبر رفح الفلسطينية

أضاف خلال رسالة على الهواء عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محيط معبر رفح الفلسطينية، ما زالت تُطلق قذائفها المدفعية باتجاه المناطق المختلفة، لافتا إلى أنّ هذه العمليات المكثفة، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا، إضافة إلى عشرات الجرحى.

العمليات العسكرية المكثفة تجاه المناطق السكنية

لفت مراسل القناة إلى وجود بعض سيارات الإسعاف والأطقم الخاصة بانتشال الجثث ونقل الجرحى، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، نتيجة للقصف المتواصل، مؤكدا أن هذا يأتي بالتزامن مع نزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية، نتيجة لهذه العمليات العسكرية المكثفة، تجاه المناطق المختلفة، سواء في خان يونس أو مناطق في وسط القطاع.