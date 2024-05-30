هل خذلت أمريكا نتنياهو بسبب محكمة العدل الدولية؟

أفاد موقع «يديعوت أحرونوت» العبري، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعرب عن استغرابه في مقابلة بالولايات المتحدة، بخصوص التقارير حول تغيير موقف الإدارة الأمريكية، بشأن فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قائلا: «لم يمضِ سوى بضعة أيام على التوافق ثنائي الأحزاب».

نتنياهو ينتقد جو بايدن

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن انتقاده للرئيس الأمريكي جو بايدن، لمعارضته فرض عقوبات على قضاة محكمة العدل الدولية، في مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية.

كما أعرب نتنياهو، عن خيبة أمله في أن البيت الأبيض عارض جهود الحزب الجمهوري في الكونجرس، الساعية لمعاقبة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية في الهاغ، بما في ذلك كاريم خان، الذي طلب إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الأمن يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

نتنياهو: مندهش من الموقف الأمريكي المخيب للآمال

أوضحت الصحيفة، أن البيان الصادر أمس، تعارض بالفعل مع ما صرح به أنتوني بلينكن، قبل أيام، معربا عن استعداد الحكومة للعمل، بالتعاون مع الجمهوريين للرد على طلب أوامر الاعتقال - والتي هاجمها بايدن بشدة ووصفها بـ«الفوضى».

وقال نتنياهو في جزء من المقابلة: «قالت الولايات المتحدة إنها ستؤيد بالفعل مقترح القانون لفرض العقوبات، كنت أعتقد أنه لا يزال هذا هو الموقف الأمريكي، بناءً على التوافق الذي كان موجودا قبل أيام، لكن الآن تقول إن هناك علامة استفهام، وإذا كنت تتحدث بصدق - فأنا مندهش ومخيب للآمال».