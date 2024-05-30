قمع المتظاهرين ضد نتنياهو بقنابل الغاز في 3 دول أوروبية

ألقت الشرطة الفرنسية والألمانية القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، الذين خرجوا في تظاهرات احتجاجية للتضامن مع غزة، ورفض الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب موقع «يورو نيوز».

رفض تصدير الأسلحة لإسرائيل

وفي كندا، نظم نشطاء فعالية أمام معرض «CANSEC» في كندا للصناعات العسكرية والسلاح للمطالبة بطرد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تصدير الأسلحة لها بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 235 يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.