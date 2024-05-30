400 ألف فرصة عمل في ألمانيا.. اعرف الوظائف المطلوبة بـ«بطاقة الفرصة»

السفر لألمانيا من أجل إيجاد فرصة عمل، أصبح متاحا الآن، إذ أعلنت ألمانيا احتياجها لأكثر من 400 ألف عامل سنويا، فضلا عن تسهيلات تقدمها للعمال الأجانب، من أجل العمل على أراضيها هذا الصيف، إذ تطلق «بطاقة الفرصة» اعتبارا من أول يونيو 2024، للمواطنين الأجانب، بما فيهم العرب والمصريين وكل من خارج الاتحاد الأوروبي، الراغبين في القدوم إلى ألمانيا، والبحث عن فرص عمل.

وأعلنت الحكومة الألمانية، تطوير نظام جديد من أجل استقطاب المهاجرين المؤهلين من خارج الاتحاد الأوروبي، من أجل العمل في ألمانيا لمدة عام كامل، وتعرف بـ«بطاقة الفرصة»، للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، من أجل القدوم لمدة عام، للبحث عن فرصة عمل.. وفقا لـ«يورو نيوز».

3 وظائف أساسية تطلبها ألمانيا بـ«بطاقة الفرصة»

تحتاج ألمانيا إلى نحو 400 ألف عامل ماهر جديد سنويًا لسد النقص، وتحدد التخصصات التي تنقصها خاصة في المجالات التالية:

- الهندسة

- تكنولوجيا المعلومات

- الرعاية الصحية.

«بطاقة الفرصة» تسمح لحامليها بالعيش في ألمانيا لمدة تصل إلى عام

جدير بالذكر، طرحت «بطاقة الفرصة» لأول مرة في عام 2022، من أجل تسهيل عملية البحث عن عمل في ألمانيا، وسيجري تنفيذ هذه البطاقة، اعتبارًا من الأول من يونيو 2024، حيث تسعى برلين لتعزيز إمداداتها من القوى العاملة الماهرة المحدودة.

وتعمل بطاقة الفرصة، كتأشيرة مؤقتة أو تصريح عمل، وتسمح لحامليها بالعيش في ألمانيا لمدة تصل إلى عام واحد.