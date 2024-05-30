وظائف خالية للإناث في إحدى شركات التمويل.. اعرف الموعد والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية في إحدى شركات التمويل، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يجري تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لتلك المؤسسة في محافظة سوهاج حتى يستطيع الراغبين في التقديم للوظائف إجراء ذلك بسهولة، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل.

وأوضحت الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف والملتقى التوظيفي، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وتفاصيل الملتقى، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يجري تنظيم الملتقى التوظيفي في فرع الشركة بالمنشأة، وعنوانها شارع غرب السكة الحديد برج الرحمة، يومي السبت والأحد الموافق 1 و 2 يونيو من الساعة 10 صباحا وحتى الساعه ٣ عصرا، كما يتم تنظيم ملتقى توظيفي آخر بمقر الشركة بجرجا، وعنوانها شارع مصر أسوان الزراعي بجوار مستشفى مكهة، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 3 و 4 يونيو، من الساعه 10 صباحا وحتى الساعه 3 عصرا.

فيما ينظم ملتقى توظيفي آخر بمقر الشركة في طما، وعنوانها شارع مبارك أمام شركه we للاتصالات وأمام كازيون، بالمنشية يومي الأربعاء والخميس الموافق 5 و 6 يونيو من الساعه 10 صباحا وحتى الساعه 3 عصرا.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية من الإناث فقط.

- القدرة علي العمل الميداني.

- حاصل على مؤهل متوسط علي الأقل.

- القدرة علي إقناع الآخرين.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن عن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات ثابتة بالإضافة إلى الحوافز.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعية السبت والأحد.