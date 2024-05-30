معلومات عن الممثلة غولشاه جوم بعد وفاتها.. استقبلت طفلتها ورحلت بالسرطان

عقب عامين من صراعها المؤلم مع مرض السرطان، رحلت عن عالمنا، منذ ساعات، الفنانة التركية «غولشاه تشوم أوغلو»، عن عمر ناهز 38 عاما، لتترك خلفها أحلاما لم تقوَ على استكمالها، وأعمالًا فنية في أذهان جمهورها وزوجا وطفلة صغيرة.

وفاة الممثلة التركية غولشاه جوم

وأعلن زوج الممثلة التركية غولشاه جوم، وفاة زوجته، ورحيلها عن عالمنا، منذ ساعات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «للأسف، فقدنا زوجتي العزيزة غولشاه تشوم أوغلو، بهجة حياتي، وأم ابنتنا الجميلة، ستشيع جنازتها غدا بعد صلاة الظهر من مسجد كلية اللاهوت بجامعة ألتونيزاد مرمرة، وسيتم دفنها في مقبرة كانليكا».

سبب وفاة الممثلة التركية غولشاه جوم

وعانت الفنانة الراحلة، غولشاه تشوم أوغلو، من مرض السرطان منذ عامين، تحديدًا عقب ولادتها لابنتها بيرا، لتبقى في تلقي علاج السرطان خلال العامين الماضيين.

مَن هي الممثلة التركية غولشاه جوم بعد وفاتها؟

وترصد «الوطن» معلومات عن الممثلة التركية غولشاه، عقب وفاتها، وفقًا لحسابها الرسمي.

من مواليد يوم 30 مايو 198.

وُلدت الفنانة الراحلة فى أنقرة.

تخرجت في قسم المعهد الموسيقي بجامعة بيلكنت.

كان أول أعمالها المسلسل التليفزيوني Unutma Beni.

تزوجت ولشاه جوم أوغلو من الفنان جوخان جونال في عام 2018، وأنجبا طفلتهما الوحيدة بيرا.

شاركت الممثلة التركية غولشاه جوم، في العديد من الأعمال التركية وعلى رأسها: المجتمع الراقي، لا تنسوني، ثمن الحب.

توفيت عن عمر ناهز 38 عامًا، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.