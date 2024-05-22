بعد وفاة طوني وصايا.. كيف يحمي مرضى السرطان أنفسهم من السكتة القلبية؟

حالة من الحزن يعيشها الوسط الفني، بعد الرحيل المفاجئ لمصفف الشعر اللبناني طوني صوايا بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان، الذي اشتهر بتعامله مع العديد من الفنانات على مدار السنوات الماضية، إذ أبدى عدد من المشاهير حزنهم على وفاته.

الفنانة مايا دياب، كانت أول من أعلنت خبر وفاة طوني صوايا، ونعته بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع الصور الشهير «انستجرام»، قبل أنّ يكشف المطرب جو رعد، سبب وفاته، مشيرا إلى أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة بعد سنوات من معاناته مع مرض السرطان.

سبب وفاة طوني صوايا مصفف شعر المشاهير

طوني صوايا الذي توفى عن عمر يناهز 65 عاما، عانى من مرض السرطان لعدة سنوات قبل أن يفارق الحياة بسبب السكتة القلبية، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسباب السكتة القلبية لمرضى السرطان.

وبحسب «National library of medicine»، فإن أكثر من واحد من كل عشرة مرضى بالسرطان لا يموتون بسبب الرض نفسه وإنما نتيجة مشكلات في القلب والأوعية الدموية، وفقًا لبحث جديد نُشر في مجلة القلب الأوروبية في 2019.

ووجدت إحدى الدراسات التي حللت أسباب وفاة مرضى السرطان، أنّ 4% ماتوا بسبب مشكلات في القلب و90% بسبب مرض القلب الإقفاري المرتبط بتصلب الشرايين.

مشكلات القلب المرتبطة بالسرطان عادة ما تكون نتيجة لتورم غلاف القلب المعروف باسم «التامور»، ويمكن للأورام أيضًا أنّ تحفز عدم انتظام ضربات القلب عن طريق الهرمونات التي تفرزها أو عن طريق التهيج الميكانيكي المباشر للقلب أو التامور، وعدم انتظام ضربات القلب المرتبط بأورام عضلة القلب، أو انسداد الشريان التاجي بسبب الورم، يعد من أبرز أسباب السكتة القلبية المفاجئة لمرضى السرطان أيضا، بحسب التقرير.

الدكتور يورج هيرمان، طبيب القلب في «Mayo Clinic،» أكد أن مرضى السرطان يواجهون في المتوسط من ​​2 إلى 6 مرات خطر الوفاة بسبب السكتة القلبية أعلى من باقي البشر: «يكون خطر الوفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية واضحًا طوال فترة رعاية مرضى السرطان».

كيفية الوقاية من السكتة القلبية حال الإصابة بالسرطان؟

كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بالسكتة القلبية لو كنت مريض سرطان؟، سؤال أجاب عليه هيرمان، قائلا: «يجب اتباع نهج استباقي قبل تقديم أي علاج للسرطان ويستمر مدى الحياة بعد ذلك، وذلك من خلال المتابعة مع طبيب قلب مختص طوال فترة العلاج».