باحث سياسي: الحكومة الإسرائيلية تعيش وضعا متلبسا منذ 7 أكتوبر

قال أكرم عطالله، الباحث السياسي، إنّ الحكومة الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر في وضع ملتبس، ينعكس على طبيعة العلاقات البينية التي تحكم كل المكونات السياسية والاجتماعية في دولة الاحتلال.

صراعات مجلس الحرب الإسرائيلي

وأضاف «عطالله»، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بيني جانتس وجه تحذيرًا لنتنياهو، الذي اتضح من خلاله أنه سينسحب من مجلس الحرب، مشيرًا إلى أن بن غفير وسموتيريش ليسا مؤهلين للانضمام إلى مجلس الحرب، وهما متهربان من الخدمة العسكرية ومتطرفان، وقد تم ضبط سموتيريش وهو يعبئ زجاجات المولوتوف لإلقائها على مبنى المخابرات الإسرائيلية.

حل مجلس الحرب

وأردف: «هناك أكثر من 50 لائحة اتهام ضد بن غفير بخروجه عن القانون، كما أن بن غفير وسموتيريش، يحكون للإعلام أي أمور سرية، والحل الأمثل لنتنياهو هو حل مجلس الحرب، لأنه مع الأشخاص القائمين بأعمال المجلس لن يتمكنوا من تشكيل ثلاثية للتشاور في أمور المجلس دون الإعلان عنه».