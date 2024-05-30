عضو دفاع النواب: الرئيس وجه رسائل حاسمة للعالم حول فلسطين والأمن المائي العربي

ثمن النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب.

وأكد النائب، أن الرئيس السيسي حريص على التنسيق مع الأشقاء العرب وقادة الدول، لتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة وما تشهده من تحديات أثرت على شعوب تلك المنطقة.

مصر حريصة على تهدئة الأوضاع في غزة

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الصيني العربي، أكدت حرص الدولة المصرية الدائم على بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة في كافة المحافل الدولية، والتأكيد على أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين، إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية والالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين وحق الفلسطينيين المشروع في دولتهم المستقلة، واصفاً إياها بالكلمة التاريخية المعبرة عن عروبة الرئيس السيسي وحرصه الدائم للدفاع عن حقوق الأشقاء في الوطن العربي والعالم.

ثوابت الدولة المصرية

وأكد حشمت أن كلمة الرئيس السيسى تضمنت أيضا محددات وثوابت الدولة المصرية الراسخة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، فضلا عن التركيز على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية.

وكشف النائب اللواء حاتم حشمت عن أهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار «المنتدى العربي -الصيني»، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي.

مشيرا إلى أن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في هذا المجال تتطلب تعزيز التعاون لوضع حلول مستدامة لمشاكل المياه، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» حقها في الحياة والتنمية.

وقال: «الرئيس بعث رسالة غاية في الأهمية بالنسبة لهذه القضية أمام العالم، مفادها أن مصر لن تسمح بما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا».