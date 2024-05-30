وكيل «دفاع الشيوخ»: العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويل

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب «حماة الوطن» ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إنّ العلاقات المصرية الصينية راسخة وممتدة منذ عقود طويلة، حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف «نصير» في بيان، أنّه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدة الحكم يحرص على تعزيز العلاقات السياسية مع جميع دول العالم بصفة عامة، والصين بصفة خاصة؛ لزيادة الاستثمارات والشراكات الدولية، وبما يعود بالنفع على البلدين.

القمة المصرية الصينية

وأكّد أن انعقاد القمة المصرية الصينية جاء في توقيت مهم، لما يشهده العالم من تطورات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، كما أنها تأتي تزامنًا مع الذكرى العاشرة لتعزيز العلاقات بين مصر والصين.

وأشار إلى أنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج، يبعث بالعديد من الرسائل للمجتمع الدولي، بأنّ الشراكة الاستراتيجية تترجم لحل العديد من الخلافات، سواء في منطقتنا العربية أو الشرق الأوسط.

المنتدى العربي الصيني

وأشاد بما أكده الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى العربي الصيني، التي دعا فيها جميع أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاضطلاع بمسئولياتها الأخلاقية والقانونية؛ لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، والعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكّد أنّ «حماة الوطن» أول حزب يفتح آفاق التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني؛ لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ومن أهمها تجربة الصين العملاقة في مكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية والتغير المناخي، في ظل اهتمام القيادة السياسية، في تفعيل دور الأحزاب السياسية، في حل المشكلات الاجتماعية -جنبا إلى جنب- بجوار الدولة المصرية.