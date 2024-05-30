لماذا حصل الفنان محمد شرف على أجر فيلم عسل أسود رغم عدم المشاركة؟

يُعد فيلم عسل أسود الذي عُرض عام 2010، أحد أبرز الأفلام في تاريخ الفنان أحمد حلمي، رفقة الفنان لطفي لبيب الذي قام بدور السائق «راضي»، الذي فجَّر مفاجأة بشأن تلك الشخصية، بعد 14 سنة من تاريخ الفيلم.

خلال لقائه على قناة cbc في برنامج أنا والقناع، تحدث الفنان لطفي لبيب عن دور «راضي» في فيلم عسل أسود، موضحًا أن الفنان الراحل محمد شرف، كان المرشح الأول لهذا الدور، لكن وقتها ساءت حالته الصحية بسبب مشاكل بالمخ، واستبدلوه بالفنان لطفي لبيب الذي رفض الدور في البداية، مضيفًا: «لما اتصلوا بيا وكلموني وقالولي عايزينك في الدور ده، قولتلهم هاجي بس بشرط، إن محمد شرف بنفسه يقولي».

لطفي لبيب: محمد شرف يستحق الدور أكتر مني

حالة الفنان محمد شرف الصحية لم تؤهله ليتواصل مع الفنان لطفي لبيب، ليقترح الأخير أن يحصل الفنان الراحل على أجره الكامل في الفيلم رغم عدم المشاركة، وبالفعل حصل «شرف» على أجره كاملاً بسبب اشتراط الفنان لطفي لبيب، الذي يرى أن محمد شرف يستحق الدور أكثر منه.

أبطال فيلم عسل أسود

ويذكر أن فيلم عسل أسود بطولة النجم أحمد حلمى، وإخراج خالد مرعى، وتأليف خالد دياب، وشارك العديد من الفنانين مثل إنعام سالوسة وإدوارد ولطفي لبيب، والفنانة إيمي سمير غانم.