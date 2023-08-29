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أحمد حلمى يكشف لـ«الوطن» موعد تصوير فيلمه الجديد «لسه حتة»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:33 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
أحمد حلمي

أحمد حلمي

يواصل الفنان أحمد حلمي، خلال الفترة الحالية، عقد جلسات تحضيرية مكثفة تمهيدا لبدء تصوير فيلمه الجديد «لسة حتة»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

أحمد حلمي: معظم مشاهد الفيلم شتوية 

وقال أحمد حلمى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بتجربة فيلم لسة حتة، ومتشوق لبدء التصوير، المقرر له بعد انتهاء فصل الصيف لأن معظم مشاهد الفيلم شتوية، وارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الحالية يُصعب بدء التصوير؛ لذلك ينتظرون بداية الشتاء.

نجاح أحمد حلمي الأخير في السينما

وكان أحمد حلمي، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا في السينما من خلال فيلمه الأخير «واحد تاني»، التي كانت تدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم روبي، سيد رجب، عمرو عبد الحليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، محمد التاجي، عمرو وهبة، محمود حافظ، شيكو، أكرم عماد، وغيرهم.

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