الفنان الراحل محمد شرف يكشف عن أمنيته بلقاء نادر في ذكرى ميلاده.. ما هي؟

اشتهر بأدوار لم تمحى من الذاكرة، فظلت حاضرة في كل مُناسبة، اشتهر بأدوار كوميدية وأداء تلقائي على الشاشات، رغم ظهوره في بعض الأعمال بأدوار بسيطة ومشاهد قليلة، إلا أنه ترك بصمة قبل وفاته ونال قلوب المشاهدين، فهو المعلم مشمش في «جعلتني مجرمًا»، وعماد في «الرهينة»، واليوم 19 من فبراير، ذكرى ميلا الفنان الكوميدي محمد شرف.

وخلال لقاء نادر في بداية ظهور الفنان الراحل محمد شرف، كشف أنه يحب كرة القدم، وكان يتمنى أن يكون لاعبًا لو لم يحترف مهنة التمثيل، كما تمنى أن يصبح في مهارة الكابتن محمود الخطيب: «بحب أي حاجة فيها فن، كان نفسي أبقى لاعب كرة، لاعب كرة من طراز محمود الخطيب، لأنه كان بيطلع آهات غير عادية، ناس كتير بتيجب أهداف، لكن الخطيب أهدافه كان فيها حلاوة وفيها فن».

محمد شرف: حب الهنة بيظهر على الشاشة والشغل بيكون صادق

وتحدث الفنان محمد شرف عن الاحتراف في المهنة، قائلًا: «حب المهنة يجعل الفنان يقدم أدوارًا قوية وكلمة الاحتراف معرفش بتعملي حالة كده، لما تبقى بتهوى المهنة وأنت حابب المسألة وآخر حاجة بتفكر فيها المادة، هي المادة وسيلة ومحدش يقدر يستغنى عنها، لكن الإنسان الهاوي اللي بيحب المهنة وبيشتغلها بحب بتخلي حالة الحب تظهر على شغله فصدقه في الدور بيبقى واضح أكتر».

محمد شرف: كنت بعاقب نفسي لما أكون مُقصر في عملي

في كل عمل كان يشارك فيه الفنان محمد شرف، كان ينتظر رد فعل الجمهور على أعماله، وعند رؤية عمل له لم يؤديه بالشكل المُناسب وظهر التقصير فيه، يُعاقب نفسه: «بقيم نفسي وبعاقب نفسي لما بحس إن عملت حاجة مقصر فيها، تقييمي في إني بعاقب نفسي، بقول إزاي معملتش ده كويس، دايمًا بتابع نفسي وبعاقب نفسي في الحاجات السلبية، الحاجات اللي بتبقى كويسه الجمهور بيبقى رد فعله واضح».

وفاة الفنان محمد شرف

وتوفي الفنان الكوميدي محمد شرف عن عمر 55 عامًا بعد معاناة مع المرض، وتوفي في 27 يوليو من عام 2018، ومن أبرز أعماله أفلام «جعلتني مجرمًا وآسف على الإزعاج واكس لازج وذكي شان»، وجمعيها رفقة الفنان أحمد حلمي، كما شارك في فيلم «الدادة دودي»، و«سعيد كلاكيت».