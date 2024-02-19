في ذكرى ميلاده.. كيف عاش محمد شرف رحلة معاناة مع المرض قبل رحيله؟ (فيديو)

تحل ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي الراحل محمد شرف، اليوم، والذي وُلد في 19 فبراير عام 1963، واشتهر بأدواره الفنية الكوميدية التي علقت بأذهان العديد من محبيه وما زالت تتداول العديد من الإفيهات المشهورة.

قدم محمد شرف العديد من الأعمال السينمائية البارزة والمشهورة خلال رحلته الفنية، بالإضافة لمشاركاته المختلفة في التليفزيون، والتي حازت إعجاب الجمهور، وتركت أثرًا كبيرًا في عالم الفن.

عانى الفنان محمد شرف من المرض لفترة طويلة قبل رحيله، حيث كان يعاني من ضعف شديد وهبوط في عضلة القلب وتلف جزء منها ما أثر على كفاءتها ووظيفتها بالإضافة لمعاناته من اضطراب في ضربات القلب وتم إجراء عملية له وتركيب جهاز منظم لضربات القلب الأمر الذي جعله يرصف كل ما يملك من أموال على حد وصفه في لقاء سابق.

ولم تكن هذه الأزمة الصحية الوحيدة التي تعرض لها محمد شرف، فقد أصيب في عام 2009 بعدة جلطات في المخ، وأجرى على إثرها 3 عمليات جراحية في عام واحد.

وتحدث محمد شرف خلال ظهوره في لقاء تليفزيوني سابق ببرنامج مساء dmc مع الإعلامية إيمان الحصري عن حكاية مرضه ورحلة علاجه التي استمرت لسنوات عديدة.

قال «شرف» خلال اللقاء المذاع على فضائية dmc: «أنا مريت بأزمة الحمد لله عليها وبشكر كل اللي سألوا عليا، أنا كان عندي مشكلة في القلب والحمد لله ركبت جهاز وبإذن الله يبقى القلب كويس».

وعن صرفه لجميع أمواله على مرضه قال: «أنا صرفت كل فلوسي الخاصة على علاجي ونقيب الممثلين أشرف زكي عمل اللي عليه وكلم مجموعة فنانين وساعدوني كتير زي هنيدي وأحمد آدم وطارق لطفي وأحمد حلمي وغيرهم كتر خيرهم».

واستكمل: «الحمد لله مستورة وبصرف من عند ربنا وبقيت أشتغل بسيط زي إني بدأت أعمل سيت كوم ولما جالي المخرج والكاتب عرضوا عليا قولتلهم ظروفي الصحية مش هقدر بسببها لكن قالولي أنت كويس ولما بدأت اشتغل لقيت نفسي قادر الحمد لله».

رحل الفنان محمد شرف إثر نوبة قلبية في 27 يوليو 2018 بعد صراع طويل مع مرض القلب عن عمر يناهز 55 عاما وترك أثرا كبيرا في عالم الفن ما زال يذكر حتى الآن.