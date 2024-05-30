وزير الري يجتمع بقيادات قطاع المياه الجوفية لمتابعة موقف حصر الآبار

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع قيادات ومسئولي قطاع المياه الجوفية بالمقر الرئيسي للوزارة وبالمحافظات لاستعراض موقف العمل بالقطاع وموقف حصر الآبار المخالفة وآليات التعامل مع تلك الآبار في الإدارات المختلفة طبقا لحالة وطبيعة كل بئر من تلك الآبار، والتعرف على طلبات العاملين بكافة إدارات القطاع لتوفير الاحتياجات البشرية واللوجيستية والمالية اللازمة لتطوير منظومة العمل.

موقف منشآت الحماية من أخطار السيول

كما تناول الاجتماع عرض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول، وحصر الآبار الجوفية، وحالة المعامل التابعة للقطاع وقد وجه «سويلم» باستمرار المتابعة من المسئولين بالقطاع للعمليات الجارية للحماية من أخطار السيول، والتوجيه بالمرور الدوري والمفاجئ على الآبار الجوفية لمعايرة عدادات الآبار، والتأكد من التزام ملاك هذه الآبار بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها الوزارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الآبار المخالفة، بالإضافة للتوجيه باستمرار متابعة منظومة الري والصرف في واحة سيوة.