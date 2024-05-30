رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الري يجتمع بقيادات قطاع المياه الجوفية لمتابعة موقف حصر الآبار

كتب:

محمد أبو عمرة
07:49 م | الخميس 30 مايو 2024
اجتماع وزارة الري

اجتماع وزارة الري

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع قيادات ومسئولي قطاع المياه الجوفية بالمقر الرئيسي للوزارة وبالمحافظات لاستعراض موقف العمل بالقطاع وموقف حصر الآبار المخالفة وآليات التعامل مع تلك الآبار في الإدارات المختلفة طبقا لحالة وطبيعة كل بئر من تلك الآبار، والتعرف على طلبات العاملين بكافة إدارات القطاع لتوفير الاحتياجات البشرية واللوجيستية والمالية اللازمة لتطوير منظومة العمل.

موقف منشآت الحماية من أخطار السيول

كما تناول الاجتماع عرض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول، وحصر الآبار الجوفية، وحالة المعامل التابعة للقطاع وقد وجه «سويلم» باستمرار المتابعة من المسئولين بالقطاع للعمليات الجارية للحماية من أخطار السيول، والتوجيه بالمرور الدوري والمفاجئ على الآبار الجوفية لمعايرة عدادات الآبار، والتأكد من التزام ملاك هذه الآبار بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها الوزارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الآبار المخالفة، بالإضافة للتوجيه باستمرار متابعة منظومة الري والصرف في واحة سيوة.

اقرأ المزيد:

«الري» تعلن حصاد لجان تراخيص الشواطئ وحفر الآبار الجوفية في 2023

«الري»: غلق الآبار الجوفية السطحية في واحة سيوة لمنع سحب المياه الجائر

وزارة الري: تنفيذ 556 منشأ لحماية سيناء من أخطار السيول

«الري»: حصر التعديات على منشآت الحماية من أخطار السيول
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.