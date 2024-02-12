وزارة الري تتوعد جمعيات أهلية تجمع أموالا لحفر الآبار بالحبس والغرامة

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تصل لحد الحبس والغرامة، ضد الجمعيات الخيرية والأهلية، التي تجمع تبرعات من المواطنين، لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.

وأوضحت الوزارة، أن أي إجراءات تتخذها أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات، لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة (قطاع المياه الجوفية) مع تقديم كل المستندات المطلوبة، للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس، ودفع غرامة مالية كبيرة، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري، على الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد، كحق أصيل للأجيال القادمة.