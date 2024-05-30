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حماس: الاحتلال الإسرائيلي قدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء

كتب:

أحمد العانوسي
08:53 م | الخميس 30 مايو 2024
الفصائل الفلسطينية - أرشيفية

الفصائل الفلسطينية - أرشيفية

أكدت حركة حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي قدم ملاحظات تفضي إلى تعطيل جهود الوسطاء، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت حماس، إلى أن الاحتلال استخدم المفاوضات غطاء لاستمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني، ورد على موقفها الإيجابي باجتياح رفح الفلسطينية واحتلال الجانب الفلسطيني للمعبر.

وأضافت، أن الحركة والفصائل الفلسطينية لن تقبل أن تكون جزءا من هذه السياسة، باستمرار المفاوضات في ظل عدوان وقتل وحصار وتجويع وإبادة جماعية لشعب غزة.

وتابعت: «نبدي مرونة وإيجابية مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولا لإعلان الموافقة على مقترح 6 مايو الماضي، وأبلغنا الوسطاء اليوم موقفنا الواضح أنه في حال أوقف الاحتلال حربه في غزة فإننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق كامل يتضمن صفقة تبادل شاملة».

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