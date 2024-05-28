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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر وقطر تنتظران موافقة حماس لبدء جولة المفاوضات

كتب:

أحمد العانوسي
05:35 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
حركة حماس

حركة حماس

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر، انتظار قطر ومصر موافقة حماس على بدء جولة جديدة من المفاوضات.

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بقلم أحمد العانوسي