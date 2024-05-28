إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر وقطر تنتظران موافقة حماس لبدء جولة المفاوضات كتب: أحمد العانوسي 05:35 م | الثلاثاء 28 مايو 2024 حركة حماس أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر، انتظار قطر ومصر موافقة حماس على بدء جولة جديدة من المفاوضات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أبو شامة لـ«بين السطور»: إطلاق حماس صواريخ على تل أبيب رسالة قاسية لإسرائيل محمد قشقوش: حماس وزعت المحتجزين على أماكن مختلفة في غزة أسرى جدد في قبضة حماس.. ماذا حدث للجنود الإسرائيليين خلال «معركة النفق» بغزة؟ بروفيسور بجامعة شيكاغو: الاحتلال الإسرائيلي فشل في هزيمة حماس «القاهرة الإخبارية»: حماس تثمن قرار «العدل الدولية» بمطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة حماس قطر مصر الاحتلال بقلم أحمد العانوسي