حقيقة حرمان حسين الشحات من أي نشاط رياضي لـ5 سنوات.. اعرف تفسير القرار | عاجل

شهدت أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، تطورا مفاجئا جديدا، بعد صدور حكم قضائي بحبس الأول لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات، وإلزامه بتعويض الثاني بـ100 ألف جنيه، في واقعة اتهام الشحات بالتعدي على الشيبي، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

الحكم في قضية حسين الشحات والشيبي

ويرجع تفسير حكم (الحرمان من ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات)، والصادر ضد حسين الشحات هو حرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات وذلك فقاً لنص المادة رقم (94 فقرة 1) من قانون الرياضة المصرى، والتي تنص على: (كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات).

هل يتم منع الشحات من مزاولة كرة القدم؟ ويعني هذا الأمر أنه لا يحق لحسين الشحات الترشح لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، وليس معناه حرمانه من ممارسة كرة القدم.

ويواجه حسين الشحات اتهامات بالاعتداء على المغربي محمد الشيبي في إحدى المباريات التي جمعت الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري المصري، قبل أن يتصالح الثنائي عقب نهاية اللقاء، ويفاجأ الجميع بلجوء «الشيبي» إلى القضاء وقيامه بتحريك دعوى قضائية ضد «الشحات».