رد حاسم من «فيفا» على الاتحاد المصري لكرة القدم في قضية الشيبي والشحات

استلم الاتحاد المصري لكرة القدم رد نظيره الدولي «فيفا» على طلب الجبلاية للتدخل والحصول على رأيهم في القضية المثارة حاليًا، بين المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وحسين الشحات، لاعب الأهلي، وذلك بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء واتهام لاعب الأهلي بسبه والتعدي عليه في خلال مباراة جمعت فريقهما في الموسم الماضي.

وأكد المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي أصدره الاتحاد، بأن «فيفا» رد على خطاب الاتحاد المصري لمساعدته في حسم القضية المثارة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي مضيفًا أن الرد جاء بأن الأمر شأن داخلي للاتحاد المصري لكرة القدم.

طلب من اتحاد الكرة لاستشارة «فيفا» في قضية محمد الشيبي وحسين الشحات

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد طلب في خطاب رسمي لنظيره الدولي، الحصول على رأيه في القضية المثارة بين الشحات والشيبي والاستعلام عن مدى تجاهل اللاعب المغربي للوائح باللجوء للقضاء في قضية رياضية ومدى توصيف الأمر.

حجز قضية الشيبي ضد حسين الشحات للنطق بالحكم

وحجزت محكمة جنح مدينة نصر، القضية المرفوعة من محمد الشيبي ضد حسين الشحات للنطق بالحكم، وذلك لجلسة 30 مايو الجاري، في القضية التي يتم اتهام فيها لاعب الأهلي بأنه تعدى عليه لفظيًا وبالضرب، خلال مباراة جمعت فريقيهما في الموسم الماضي.