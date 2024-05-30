عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشيبي بسبب أزمة الشحات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إيقاف محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة 6 مباريات، وذلك بسبب ما بدر منه مع حسين الشحات، واتجاه اللاعب للقضاء المدني، ومخالفة اللوائح الخاصة بالاتحاد.

إيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات رسميا

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي:« في اجتماعه الطاريء اليوم.. مجلس إدارة إتحاد الكرة يقرر إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب مخالفة اللوائح.

وكانت محكمة مدينة نصر، قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية، عن حبس حسين الشحات، لمدة موسم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات بشك لرسمي، وذلك على خلفية اعتدائه على اللاعب المغربي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وجاء نص الحكم على النحو التالي :

:-(كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.) وهذا معناه انه لا يحق له الترشح لعضوية مجلس ادارة اى هيئة رياضية وليس معناه حرمانه من ممارسة كرة القدم.

سادساً:- الحكم ليس نهائي ومن حق اللاعب استئنافه امام محكمة الجنح المستأنفة ، وبعد الحكم في الاستئناف من حق اللاعب ان يطعن عليه امام محكمة النقض .