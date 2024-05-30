أول رد فعل من حسين الشحات بعد حكم حبسه بسبب قضية الشيبي

ظهر حسين الشحات لاعب نادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعد ساعات من الحكم بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية المرفوعة من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز.

حسين الشحات ينشر صورة لـ أولاده في مدينة ساحلية

ونشر حسين الشحات عبر حسابه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة من إحدى المدن الساحلية، يظهر فيها أولاده وهو يقضي إجازته بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 5 أيام، بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، السبت الماضي.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، قضت اليوم الخميس، بحبس لاعب الأهلي، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات.

كما قضت بتعويض الشيبي بـ100 ألف جنيه وذلك في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.