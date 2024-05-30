«القاهرة الإخبارية»: تطابق في وجهات نظر الرئيسين المصري والصيني حول غزة

قال أحمد بشتو، موفد قناة القاهرة الإخبارية في بكين، إنه على الرغم من أنّ المنتدى العربي الصيني اقتصادي تنموي، إلا أنّ قضايا السياسة والأمن كانت حاضرة بقوة في كلمات الزعماء المشاركين في افتتاح المنتدى بدورته العشرين بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأضاف «بشتو» خلال رسالة على الهواء، أنه من الملاحظ التطابق في كلمة الرئيسين عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج، إذ طالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء في إنفاذ المساعدات الإنسانية فورًا وبشكل مستدام إلى قطاع غزة، ليؤكد الرئيس الصيني على كلمته.

وأشار «بينج» إلى أنّ الرئيس المصري أكد أهمية إقرار نظام أكثر عدالة في مواجهة التحديات العالمية، وكان رده بضرورة العمل مع الدول العربية للوصول إلى تعددية قطبية متساوية، وإنشاء نموذج للتعاون بين الدول.

تطوير العلاقات المصرية والعربية مع الصين

وأوضح أنّ الرئيس السيسي طالب بتطوير العلاقات المصرية والعربية مع الصين في كل المجالات، وأكد تقدير السياسات العربية الصينية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تظل العدالة غائبة عن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هنا تطابق في وجهات النظر بشكل كبير.