أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية الصين تجاه غزة أصبحت واضحة بعدما كانت رمادية

قال محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ أهمية المنتدى العربي الصيني، الذي عُقد بمشاركة مصر، تظهر أهميته على الجانب العربي في أنّ الصين عضو دائم في مجلس الأمن.

الموقف الأمريكي

ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة، كانت قد تقدمت بقرار وقف إطلاق النار في غزة، ولكنه كان يميل لصالح إسرائيل، ومن قامت بإسقاطه هي دولة الصين من خلال استخدامها حق الفيتو، مؤكدًا: «هذا مكسب للجانب العربي».

تأثير الصين على العالم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ الصين لها تأثير كبير على العديد من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة الدول الإفريقية.

وتابع أنّ دعوة الصين لمؤتمر دولي للسلام، يعتبر تطورا كبيرا في الموقف الصيني، لافتا إلى أن الصين كانت تسعى لمسك العصا من المنتصف، باعتبار أنّ مصالحها الاقتصادية هي الأساس، مواصلا: «حرب غزة وموقف الصين الحالي من القضية الفلسطينية يُمثل تحولا في الدبلوماسية الصينية، والتي أصبحت دبلوماسية بلون واضح وليست رمادية كما كانت».