إيمان الحصري: جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بغزة.. وضمير المجتمع الدولي مشوش

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنّه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر، استشهد أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني، لافتةً إلى استمرار العمليات الإجرامية للاحتلال من قصف وإطلاق نار وحرب متواصلة على القطاع غزة، خلال الـ8 أشهر الماضية.

دول العالم تندد بالاحتلال وجرائمه

وأضافت «الحصري»، خلال تقديم برنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC» أنّ الكثير من دول العالم خلال المظاهرات رفعت صور الأطفال، اعتراضًا وتنديدًا بالاحتلال، موضحة أنّ كل طفل له قصة وحكاية وهناك حكايات قصيرة دامية؛ لأمهات تتحدثن عن أن أطفالهن الذين استشهدوا في الغارات كانوا الأمل في الحياة.

وأشارت إلى أنّ الضمير العام للمجتمع الدولي مشوش، وأصبحت صور الأطفال والأشلاء، كأنها مفبركة أو مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، ولا تؤثر في النفس الإنسانية.

الطفل الفلسطيني فايز أحمد

وواصلت: «من القصص المؤثرة التي لا يمكن تجاوزها هو الطفل فايز أبو العطا، الذي يناهز من العمر 7 أشهر، توفي في مستشفى شهداء الأقصى اليوم، وسبب الوفاة هو نقص حاد في التغذية، وحتى بعد دخوله المستشفى للعلاج لم يجدوا له المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة».