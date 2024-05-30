وزير الأوقاف يوجه رسالة للأئمة في الإسكندرية: اجعلوا الوسطية منهجا

وجه الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة للأئمة في الإسكندرية، من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شد فيها على أيديهم، ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد بالأنشطة الدعوية والتثقيفية والقرآنية.

نشر سماحة الإسلام داخليًا وخارجيًا

َوأكد خلال كلمته في الملتقى التثقيفي للأئمة في الإسكندرية، أن وزارة الأوقاف تحرص على نشر سماحة الإسلام داخليًا وخارجيًا، وأن التسامح ركيزة أساسية من ركائز ديننا الحنيف، وأن وزارة الأوقاف حرصت على استعادة ريادتها في تلاوة القرآن الكريم والابتهال الديني، والتوسع في المقارئ القرآنية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية، وافتتاح أكثر من ثلاثين مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم، واستحداث برامج التحفيظ عن بعد، والتوسع في البرامج التثقيفية للطفل، والندوات التثقيفية والدعوية، والدورات التدريبية.

دراسة الفكر الوسطي المعتدل

وأكد أن لن تصل في العلم إلى ما تريد حتى تتعلم ما لا تريد، وأن دراسة الفكر الوسطي المعتدل تظهر الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف، وعلى الجميع نقل هذا المنهج والفكر الوسطي، وأن يجعلوا الوسطية والاعتدال طريقهم ومنهجهم.