أول رد من الأهلي على حكم حبس حسين الشحات في قضية الشيبي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رد فعل مسؤوليه بعد صدور حكم قضائي ضد حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات، وإلزامه بتعويض الثاني بـ100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.

قضية حسين الشحات والشيبي

ويواجه حسين الشحات اتهامات بالاعتداء على المغربي محمد الشيبي في إحدى المباريات التي جمعت الأهلي وبيراميدز ببطولة الدوري المصري، قبل أن يتصالح الثنائي عقب نهاية اللقاء، ويفاجأ الجميع بلجوء «الشيبي» إلى القضاء وقيامه بتحريك دعوى قضائية ضد «الشحات».

أول تعليق من الأهلي على حكم حبس حسين الشحات

وقال مصدر خاص داخل إدارة النادي الأهلي: «لا تعليق على أحكام القضاء، الآن بات الأمر من اختصاص محامي اللاعب بعد صدور هذا الحكم».

وتابع: «سنستمر في متابعة شكوانا التي تقدمنا بها سابقا في الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، وسنواصل اتخاذ كافة إجراءاتنا القانونية اللازمة».