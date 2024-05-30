عاجل.. تحرك مفاجئ من وزير الرياضة لإنهاء أزمة الشحات والشيبي بعد حكم الحبس

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن بدء اتصالات خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الوصول لحل ودي في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، بعد صدور حكم بحبس اللاعب لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بسبب ما بدر من لاعب الأهلي، واعتدائه على لاعب بيراميدز خلال مباراة الدوري المصري الموسم الماضي.

وزير الرياضة يبدأ التحرك لإنهاء أزمة حسين الشحات والشيبي

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت: «اتصالات في الوقت الحالي من الوزير واتحاد الكرة مع الأهلي وبيراميدز، من أجل الوصول لحل ودي قبل يوم السبت يوم الاستئناف على الحكم الصادر لإنهاء هذا الملف».

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 5 أيام، بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، السبت الماضي.

جدير بالذكر أن محكمة جنح مدينة نصر، قضت اليوم الخميس، بحبس لاعب الأهلي، وحرمانه من ممارسة أي نشاط إداري لمدة 5 سنوات.

كما قضت بتعويض الشيبي بـ100 ألف جنيه وذلك في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.