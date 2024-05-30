مارك أمجد الفائز بجائزة التشجيعية: «القبودان» تناقش بطولة شخصية مصرية

فى مجال الأدب فرع السرد القصصى والروائى، حصد مارك أمجد فاروق جائزة الدولة التشجيعية عن رواية بعنوان «القبودان»، وتدور أحداثها فى منتصف القرن التاسع عشر، أثناء قيام الحرب العظمى بين العثمانيين والروس، حيث وجد الأتراك أنفسهم عاجزين عن مجابهة تلك الحرب، ومن ثم يقرر قادتهم الاستعانة بالقبودان حسن باشا الإسكندرانى، أمير الأسطول المصرى، فيجد «حسن» نفسه ورجاله أمام رحلة محفوفة بالمخاطر فى حرب لا دخل لهم بها سوى أنهم يقبعون تحت إمرة الدولة العثمانية.

وقال «أمجد» إن جوائز الدولة تُعلى من شأن أى مبدع فى كل المجالات، معرباً عن تزاحم مشاعر السعادة التى تغمره بتكريم الدولة له فى سنٍّ مبكرة وهو ما زال فى الثامنة والعشرين من عمره، معتبراً فوزه بالجائرة التشجيعية تقديراً من الوطن سيحكيه لأبنائه فى المستقبل وكيف تُقدر الدولة أبناءها المجتهدين، موجهاً الشكر لوزارة الثقافة وكل القائمين على فرز وتحكيم الجوائز، واصفاً إياهم بالأساتذة الكبار.

ويأمل «أمجد» فى تحويل «القبودان» الصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع إلى عمل درامى يناقش بطولة شخصية مصرية أصيلة وجدت نفسها أمام الأمر الواقع فى حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل.

مارك أمجد من مواليد الإسكندرية 1994، خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2016، روائى وقاص تميزت أعماله بمناقشة قضايا شائكة خاصة بالمرأة والأقباط، كسر من خلالها تابوهات العقيدة وتفكك العلاقات الإنسانية، واستطاع فى سن صغيرة إيجاد لغة خاصة به، بعيداً عن الاقتباس أو الاستعارة.

صدر له العديد من الروايات، منها: رواية «نشيد الجنرال» التى فازت بجائزة ساويرس للآداب عام 2018، و«البطريركية» وتدور أحداثها حول أن البطريركية نفسها عبارة عن هنجر حديدى عملاق تحيط به حظائر مسوَّرة بشِباك معدنية تقبع داخلها مانيكانات نسائية من خشب، و«وديعة لينين» وتدور أحداثها حول «كفافى» ذلك الشاب السكندرى الذى تقذف به أقداره لينزح إلى القاهرة لدراسة الإعلام، وهناك تقوده «رحاب» لأوساط الصحفيين والمثقفين، لتتكشف له خبايا تخدش فطرته الساحلية داخل مطبخ النخب الثقافية والفنية، وفى معاقل ودور نشر اليسار المصرى.