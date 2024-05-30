نورا عيسى بعد فوزها بـ«التشجيعية»: الجائزة داعمة لي في مشواري الأكاديمي

قالت الدكتورة نورا عيسى، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية، فى العلوم القانونية والاقتصادية فرع كفالة الحقوق الثقافية للمرأة المصرية وتأثيرها على الأمن الاجتماعى، إنها «حصلت على جائزة جامعة عين شمس التشجيعية منذ يومين عن مجموعة من الأبحاث العلمية، وحصولها على جائزة الدولة التشجيعية اليوم إنجاز حقيقى يُضاف لها».

وأضافت: «أشعر بسعادة بالغة وشرف عظيم بجائزة الدولة، لأن التنافس فيها يكون على مستوى الجمهورية، مع نخبة من المبدعين والمثقفين»، لافتة إلى أنها مهمة لها، إذ تعتبر داعمة لها فى مشوارها الأكاديمى، وتدفعها لمزيد من النجاحات عملياً واجتماعياً.

وأوضحت «نورا»، التى حازت الجائزة عن بحثها بعنوان «الحماية الدستورية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة ضد التمييز متعدد الجوانب.. دراسة تحليلية مقارنة فى ظل دستور 2014»، أن البحث يتناول تسليط الضوء على تعزيز الدستور المصرى من دور المرأة، إذ يُشير إلى الاهتمام بالمرأة ذات الاحتياجات، مؤكدة أن الدستور واحد من الدساتير الأولى بالعالم التى اهتمت بالمرأة ذات الاحتياجات الخاصة والمرأة بشكل عام.

وبيّنت أستاذة القانون المساعد بجامعة عين شمس أنها نشأت فى أسرة مُحبة للقانون وتساعد على النجاح، ولديها 3 شقيقات هى أكبرهن، تعمل إحداهن مستشارة فى النيابة الإدارية، والثانية مدرس فى كلية الحقوق مثلها، أما الثالثة فما زالت فى ليسانس الحقوق.

الدولة دعَّمتنى مرتين لنيل الدكتوراه من فرنسا ومنحتنى «التشجيعية»

وأكدت فى تصريحات لـ«الوطن» أن الدولة دعمتها مرتين، الأولى: عندما رشحتها البلاد لدراسة الدكتوراه فى القانون فى فرنسا وكانت منحة مجانية من الدولة، والثانية اليوم بإعلان اسمها فائزة بواحدة من أهم جوائز الدولة، مُوجهة الشكر لوزارة الثقافة والدولة المصرية على دعمها للمبدعين وللمرأة، قائلة: «أوجه الشُكر لبلادى الحريصة على نجاح أبنائها فى الداخل والخارج، وتشجيعها لنجاحنا دائماً»، مُنوهة بأن جوائز الدولة تُسلط الضوء على المبدعين وتساعدهم للخروج إلى الأضواء.