مصطفى كامل يدعو لإنشاء اتحاد النقابات الفنية العربية (فيديو)

دعا الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى فكرة إنشاء اتحاد النقابات الفنية العربية، ليشمل جميع الدول العربية، وليس مصر ولبنان فقط.

ويكرم مصطفى كامل، الفنان فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين في لبنان، بمقر النقابة بالقاهرة، بحضور حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، ووفد كبير من دولة لبنان.

تكريم نقيب المهن الموسيقية في لبنان

قال مصطفى كامل، أثناء تسليمه التكريم لفريد بوسعيد: «إنه يشكر نقابة الموسيقيين في لبنان، على تعاونها الدائم، لتسهيل عمل الفنانين في البلدين، داعيا إلى إنشاء اتحاد النقابات الفنية العربية، ليشمل جميع الدول العربية، وليس مصر ولبنان فقط».

وكان مصطفى كامل، احتفل منذ أيام قليلة، بزفاف ابنته، داخل أحد الفنادق الخاصة، في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والعربي، أبرزهم وليد توفيق، محمد رمضان، مصطفى قمر، ومحمد منير.