خريطة افتتاحات المساجد في 7 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف، 9 مساجد اليوم الجمعة، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا و3 مساجد صيانة وتطويرًا في 7 محافظات هي «أسوان، والفيوم، والبحيرة، وأسيوط، والشرقية، وقنا، وكفر الشيخ»، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد العتيق بقرية العدوة غرب الرديسية بمركز إفو، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد نور الإسلام بعزبة السايح بقرية السعدة بمركز إطسا، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة عباس أبو الريش بقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص، ومسجد البكوات البحري بقرية البكوات بمركز الرحمانية، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد أولاد حامد عمار بقرية العونة شرق بمركز ساحل سليم، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد سليمان أبو بكر بقرية البيروم بمركز فاقوس.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية رفاعة بمركز فرشوط، ومسجد النجار أبو علي ببندر فرشوط، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد الرعاية الدينية بقرية الصافية بمركز دسوق.

افتتاح 992 مسجدًا في 16 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 992 مساجد منها 773 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و219 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 31 مايو 2024، 12 ألفًا و14 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و419 مليون جنيه.