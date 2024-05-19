شقق وزارة الأوقاف 2024 «كاملة التشطيب».. تعرف على الموعد والأوراق المطلوبة

متى تطرح وزارة الأوقاف شقق جديدة للمواطنين؟ سؤال أجاب عنه مصدر مطلع بهيئة الأوقاف، قائلا: "إن الوزارة تستعد لطرح شقق جديدة في مدينة بدر بعد يوم 30 يونيو المقبل، كاملة التشطيب، بالمزاد العلني وبالقيمة السوقية للشقق في تاريخ الطرح، مشيرا إلى دفع مبلغ جدية الحجز؛ وفقا لشروط شقق وزارة الأوقاف الجديدة.

موعد طرح شقق الأوقاف

وحول مساحة شقق وزارة الأوقاف 2024 وأسعارها التي سيتم الطرح بناء عليها بعد 30 يونيو المقبل، أكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»: «الهيئة ستعلن كافة التفاصيل في إعلان طرح الشقق قريبا، ومساحة الشقق».

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الأوقاف

أما الأوراق التي تطلب عند التقديم لـ شقق وزارة الأوقاف 2024، فتوضح هيئة الأوقاف، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وثمن كراسة الشروط لشقق الأوقاف الجديدة، إضافة إلى أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة اذا كانت الزوجة تعمل، وصورة بطاقة الزوج والزوجة سارية، وصورة قسيمة الزوج للمتزوج، وأصل إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه)، وصورة إيصال جدية الحجز، وكراسة الشروط بعد أن يتم طرحها.

وكانت قد طرحت وزارة الأوقاف شقق في عدة محافظات على مستوى الجمهورية في السنوات الماضية وهي محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، البحر الأحمر، طنطا، المحلة، كفر الشيخ، دمياط، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، و أسوان.