حقيقة شبيه سيد زيان.. مٌواطن كويتي يعيد الفنان الراحل للساحة رغم وفاته

رغم وفاته منذ 8 سنوات، إلا أن الفنان الراحل سيد زيان عاد يتصدر التريند لمواقع التواصل الاجتماعي، في مصر والكويت، بعد انتشار مقطع فيديو لرجل يُشبهه، فما هي حقيقة شبيه سيد زيان.

كالنار في الهشيم تداول رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل ملامحه تُشبه الفنان الراحل سيد زيان، حيث أن تشابه الملامح، جعل البعض يتعجب منه، خاصة أنه يرجع لمواطن كويتي.

انتشار المقطع عبر مواقع التواصل

المقطع المنتشر عبر منصات مواقع التواصل، ظهر فيه المواطن كويتي قائلاً: «يصبحكم الله بالخير، مبروك النجاح للطلاب، طلعت النتائج والحمد لله والمنة بتفوق في جميع المواد، على العموم عسى ربي يحفظهم ويحفظ الديرة اللي إحنا فيها، وهذا يدل على تربية أهاليهم لهم».

شبيه سيد زيان يتصدر التريند

مئات التعليقات التي جاء على مقطع الفيديو من رواد السوشيال ميديا، الذين أكدوا وجود تشابه كبير بين المواطن الكويتي والفنان الراحل سيد زيان، بالدرجة التي جعلت الفنان الراحل يتصدر التريند، رغم وفاته في منتصف أبريل لعام 2016، عن عمر يناهز 72 عامًا.