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إيمان السيد تحذر من صفحات تنتحل شخصيتها على فيسبوك

كتب:

ياسمين محمود
01:52 ص | الجمعة 31 مايو 2024
ايمان السيد

ايمان السيد

حذرت الفنانة إيمان السيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«انستجرام»، من وجود صفحات تحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

إيمان السيد تحذر من انتحال شخصيتها على فيسبوك

وكتبت إيمان السيد قائلة: «ماعنديش أي صفحات على فيسبوك، الحمدلله وهذا من فضل ربي، ولا حتى الأكونت الشخصي اللي كان عليه فولورز.. حد عمل ريبورت واتقفل والموضوع كبر في دماغي قولت والله مانا مرجعاه ودا نظرا لما لمسته من هدوء نفسي، وصفاء ذهني، ووضوح فكري ونبوغ مهني أثناء ما اتقفل».

وأضافت: «دلوقتي في صفحات كتير باسمي، وعليهم ناس كتير، وأعداد مش قليلة، فحبيت أوضح أن ماليش أي علاقة بالصفحات دي ولو هي معمولة حُبا فيا أو في شُغلي فشُكرا ليهم لكن برضوا وجب التنويه».

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