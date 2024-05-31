الاحتلال الإسرائيلي يقصف المحافظة الوسطى في قطاع غزة كتب: محمد عزالدين 09:04 ص | الجمعة 31 مايو 2024 الأوضاع في غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المحافظة الوسطى في قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: 5 شهداء في قصف للاحتلال على منزل بمخيم البريج وسط غزة باحث سياسي: أهداف أمنية وسياسية أمريكية وراء إنشاء رصيف بحري في غزة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تحول المنازل في غزة إلى أطلال «أبو حسنة»: إسرائيل تصنف الأونروا منظمة «إرهابية» وتخطط لوقف عملها في غزة فضيحة في إدارة بايدن.. استقالة مسؤولين بسبب تقارير سرية حول مساعدات غزة غزة بقلم محمد عزالدين